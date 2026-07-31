قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يناقش الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي على هامش مؤتمر قمة كمبالا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأقصى بالدقهلية
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز
الصحة تغلق منشأة غير مرخصة لزراعة الشعر ببني سويف وتضبط منتحلي صفة طبيب
مواجهة قوية.. حمزة عبد الكريم أساسي مع برشلونة أمام برمنجهام سيتي
جون إدوارد يودع الزمالك برسالة مؤثرة.. ويتخذ قرارًا بشأن الشرط الجزائي
حماس: يجب موافقة إسرائيل أولا على اتفاق نزع السلاح
موعد ومكان جنازة الدهشوري حرب
بريطانيا تتهم شخصا بالتجسس لصالح الحرس الثوري على قاعدة أكروتيري الجوية
سؤال برلماني حول نتائج الثانوية العامة ووقائع الغش الإلكتروني
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر
وفاة الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البيتكوين يستقر قرب 63 ألفا و900 دولار مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

البيتكوين يستقر قرب 63 ألفا و900 دولار مع تثبيت بنك اليابان الفائدة
البيتكوين يستقر قرب 63 ألفا و900 دولار مع تثبيت بنك اليابان الفائدة
أ ش أ

 استقرت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة قرب 63 ألفا و900 دولار اليوم الجمعة، مع إبقاء بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند 1%.

بينما جاءت تصريحات محافظ البنك كازو أويدا بشأن تشديد السياسة النقدية أقل تأثيرًا على الأسواق من المتوقع. كما عاد الين للتراجع خلال المؤتمر الصحفي، بعدما كانت الأسواق قد استوعبت بالفعل احتمال رفع الفائدة في أكتوبر المقبل، وفقًا لمنصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة.

وأشار أويدا إلى أن التضخم قد يتجاوز مستوى 2% في وقت لاحق من السنة المالية الجارية، في ظل تأثير ارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وضعف الين على الأسعار.

وساهم ضعف الين في تشجيع المستثمرين على الاقتراض بالعملة اليابانية منخفضة التكلفة وتوجيه الأموال إلى أصول ذات مخاطر وعوائد أعلى، مثل الأسهم والعملات المشفرة، وهو ما دعم البيتكوين.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت عملة إيثر قرب 1885 دولارًا، بينما واصلت بي إن بي مكاسبها، مرتفعة 3.5% خلال اليوم و4.4% خلال الأسبوع إلى نحو 591 دولارًا.

استقرت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنك اليابان المركزي محافظ البنك كازو أويدا رفع الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

محمد صلاح

20 مليون يورو من بشكتاش.. نادي سعودي يستعد بقوة لخطف محمد صلاح

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد