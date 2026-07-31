البيتكوين يستقر قرب 63 ألفا و900 دولار مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

استقرت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة قرب 63 ألفا و900 دولار اليوم الجمعة، مع إبقاء بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند 1%.

بينما جاءت تصريحات محافظ البنك كازو أويدا بشأن تشديد السياسة النقدية أقل تأثيرًا على الأسواق من المتوقع. كما عاد الين للتراجع خلال المؤتمر الصحفي، بعدما كانت الأسواق قد استوعبت بالفعل احتمال رفع الفائدة في أكتوبر المقبل، وفقًا لمنصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة.

وأشار أويدا إلى أن التضخم قد يتجاوز مستوى 2% في وقت لاحق من السنة المالية الجارية، في ظل تأثير ارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وضعف الين على الأسعار.

وساهم ضعف الين في تشجيع المستثمرين على الاقتراض بالعملة اليابانية منخفضة التكلفة وتوجيه الأموال إلى أصول ذات مخاطر وعوائد أعلى، مثل الأسهم والعملات المشفرة، وهو ما دعم البيتكوين.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت عملة إيثر قرب 1885 دولارًا، بينما واصلت بي إن بي مكاسبها، مرتفعة 3.5% خلال اليوم و4.4% خلال الأسبوع إلى نحو 591 دولارًا.