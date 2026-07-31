إبراهيم فايق: لا حيرة ولا شكوك.. أقف خلف مؤسسات الدولة بكل ثقة

أكد الإعلامي إبراهيم فايق دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية، مشددا على ثقته في قرارات القيادة خلال المرحلة الحالية، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي علي فيسبوك، عبر فيه عن موقفه بوضوح تجاه الأحداث الجارية.



وكتب فايق: في الحالات اللي زي دي.. لا حيرة لا شكوك.. عارف دوري كويس جدًا.. خلف مؤسستنا العسكرية وخلف قيادتنا وكلي ثقة في قراراتها أيا كانت، عاشت مصر وعاش شعبها وقيادتها قلب واحد وجسد واحد وعقل واحد.

ويذكر ان وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة للجمهور بشأن برنامجه خلال الموسم الجديد، رفقة المستشار تركي آل الشيخ.

وقال فايق عبر حسابه على فيسبوك: "موسم جديد من الكورة مع فايق هيبقى مليان مفاجات حصرية جامدة جدا إن شاء الله برعاية موسم الرياض. ان شاء الله الموسم ده هيبقى كله جديد x جديد ربنا يرزقنا النجاح يارب دايما".