مواجهة قوية.. حمزة عبد الكريم أساسي مع برشلونة أمام برمنجهام سيتي

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة ودية قوية أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي، مساء اليوم، ضمن برنامج تحضيرات الفريق الكتالوني للموسم الجديد، في مباراة تشهد ظهور المهاجم المصري حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي.

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن حمزة عبد الكريم سيبدأ المباراة أساسيًا مع برشلونة أمام برمنجهام سيتي، في اللقاء المقرر انطلاقه في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

حمزة عبد الكريم يخوض اختبارًا جديدًا

وتُمثل مشاركة حمزة عبد الكريم أساسيًا أمام برمنجهام سيتي فرصة مهمة للمهاجم المصري من أجل تقديم أوراق اعتماده أمام الجهاز الفني، خاصة في ظل رغبة برشلونة في الاستفادة من المباريات الودية لتقييم اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر الشابة.

ويسعى عبد الكريم إلى استغلال ظهوره في التشكيل الأساسي من أجل تقديم مستوى قوي، وإظهار إمكاناته الهجومية، خاصة في ظل قوة المنافس والاهتمام الذي تحظى به المواجهة خلال فترة الإعداد.

ويخوض برشلونة المباراة ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، حيث يعمل الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة أكثر من عنصر خلال المباريات الودية.

ومن المنتظر أن تمنح مواجهة برمنجهام سيتي الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوى عدد من اللاعبين، واختبار مدى انسجام العناصر الجديدة والشابة مع أسلوب الفريق.

موعد مباراة برشلونة وبرمنجهام سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وبرمنجهام سيتي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب لمشاركة حمزة عبد الكريم وظهوره بقميص الفريق الكتالوني.

وتتجه الأنظار إلى المهاجم المصري خلال اللقاء، خاصة مع حصوله على فرصة البداية ضمن التشكيل الأساسي، في اختبار جديد يسعى من خلاله إلى ترك بصمة مع برشلونة خلال فترة الإعداد.