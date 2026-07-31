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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: يجب موافقة إسرائيل أولا على اتفاق نزع السلاح

حماس
حماس
محمود نوفل

دعا غازي ​حمد القيادي في ‌حركة‭ ‬المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)  يجب دولة الاحتلال الإسرائيلي ⁠على اتفاق مرحلي ​لنزع السلاح ​مدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس ​الأمريكي دونالد ​ترامب، قبل أن تقوم ‌حماس ⁠بتنفيذه.
 

وذكر القيادي بحركة حماس و المشارك في المفاوضات أنه بمجرد موافقة ​الطرفين ​على ⁠نص الاتفاق، يتعين على ​إسرائيل البدء ​في ⁠تنفيذ المرحلة الأولى منه.

وأعلن مصدر مصري مطلع، أن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء "مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا " موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


وأضاف المصدر- في تصريحات لإكسترا نيوز أمس الخميس أن اجتماعا في القاهرة قريبا يضم الوسطاء مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا؛ للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.. موضحا أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة.

وأضاف أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

حماس دولة الاحتلال الإسرائيلي مجلس السلام نزع سلاح حماس

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