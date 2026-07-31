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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأزهر: حب الوطن فطرة إنسانية.. والنبي ﷺ جسّد ارتباطه بمكة في مواقف خالدة

الأزهر
الأزهر
رحمة سمير

قال الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حب الوطن ليس مجرد شعارات أو مشاعر عاطفية، لكنه فطرة إنسانية أصيلة تتوافق مع تعاليم الإسلام، مشيرًا إلى أن النبي محمد ﷺ قدّم نموذجًا عمليًا في الارتباط بالوطن وحبه.

وأوضح شيحة، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن موقف النبي ﷺ عند حديث ورقة بن نوفل معه عن ما قد يواجهه من تكذيب وأذى وقتال وخروج من مكة، يعكس مدى ارتباطه بوطنه، إذ توقف النبي عند فكرة خروجه من بلده متسائلًا: «أو مخرجي هم؟».

وأضاف أن النبي ﷺ عبّر عن حبه لمكة بوضوح أثناء خروجه منها مهاجرًا، قائلًا: «والله إنك لأحب أرض الله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت»، معتبرًا أن هذا الموقف يجسد عمق الارتباط بالأرض والوطن.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن الله سبحانه وتعالى جبر خاطر النبي ﷺ بعد خروجه من مكة، موضحًا أن بعض المفسرين اعتبروا قول الله تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» بشارة بعودة النبي إلى مكة.

وأكد شيحة أن عبارة «حب الوطن من الإيمان» ليست حديثًا نبويًا أو آية قرآنية، لكنها لا تنفي أن الإسلام رسّخ قيمة حب الوطن من خلال مواقف النبي ﷺ وسيرته، مشددًا على أن الاقتداء بالنبي يشمل الارتباط بالوطن والحفاظ عليه.

الوعي_المجتمعي مصر الإسلام السيرة_النبوية حب_الوطن

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