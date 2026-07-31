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سؤال برلماني حول نتائج الثانوية العامة ووقائع الغش الإلكتروني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني حول نتائج الثانوية العامة ووقائع الغش الإلكتروني

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن : ما أُثير حول نتائج الثانوية العامة ووقائع الغش الإلكتروني داخل بعض لجان الامتحانات .

مجاميع مرتفعة ومتقاربة

وتابع الرأي العام باهتمام بالغ ما أُثير بشأن نتائج الثانوية العامة لهذا العام، في ظل ما تم تداوله عن وجود لجان حقق عدد كبير من الطلاب بها مجاميع مرتفعة ومتقاربة بصورة غير معتادة، فضلًا عن انتشار مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها بعض الطلاب وهم يستعرضون سماعات وأجهزة إلكترونية يُزعم استخدامها في الغش داخل اللجان، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات المتبعة لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وعليه، أرجو التكرم بالإفادة بالآتي:

1. ما مدى صحة ما تم تداوله بشأن وجود لجان حققت نسب نجاح ومجاميع مرتفعة بصورة استثنائية؟
2. هل أجرت الوزارة مراجعة إحصائية وتحليلية لنتائج تلك اللجان؟ وما النتائج التي انتهت إليها؟
3. ما حقيقة الوقائع المتداولة بشأن استخدام بعض الطلاب لسماعات وأجهزة إلكترونية في أعمال الغش داخل اللجان؟ وهل تم فتح تحقيقات بشأنها؟
4. ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتحقق من هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوتها؟
5. هل تعتزم الوزارة تزويد لجان الامتحانات مستقبلًا بأجهزة كشف المعادن والأجهزة الإلكترونية أو أي وسائل تقنية حديثة للكشف عن أدوات الغش الإلكتروني قبل دخول الطلاب إلى اللجان؟
6. ما خطة الوزارة لتطوير منظومة تأمين امتحانات الثانوية العامة ومكافحة الغش الإلكتروني بما يضمن الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؟

أميرة فؤاد رزق الحزب المصري الديمقراطي مجلس النواب وقائع الغش الإلكتروني

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