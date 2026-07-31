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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تغلق منشأة غير مرخصة لزراعة الشعر ببني سويف وتضبط منتحلي صفة طبيب

غلق منشأة «Hair X
غلق منشأة «Hair X
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع منشأة «Hair X» لزراعة الشعر الكائنة بكورنيش النيل بمحافظة بني سويف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة وإحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي للممارسات المخالفة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

عدم الإعلام عن أسعار الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف نفذت حملة تفتيشية أسفرت عن رصد إدارة المنشأة ومزاولتها نشاطًا طبيًا دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الإعلام عن أسعار الخدمات الطبية بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك. كما رصدت الحملة قيام اثنين من المتواجدين بالمنشأة غير الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب بإجراء الكشف على المترددين وصرف العلاج لهم، وتم تحرير محضر إثبات حالة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أنه عقب انتهاء أعمال التفتيش جرى تنفيذ قرار الغلق الإداري وتشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن المخالفات شملت إدارة منشأة طبية دون ترخيص ومخالفة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتعديلاته والضوابط المنظمة لمزاولة المهن الطبية.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات تجاه أي منشأة تُدار بالمخالفة للقانون أو تمارس نشاطها دون ترخيص، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية صحة المواطنين.

وزارة الصحة والسكان Hair X زراعة الشعر بني سويف منتحلي صفة طبيب الحملات الرقابية

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