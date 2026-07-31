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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة المنصورة يعلن اعتماد خدمة تشخيصية متقدمة بمركز الأورام ضمن مبادرة "صحة المرأة"

رئيس جامعة المنصورة يعلن اعتماد خدمة تشخيصية متقدمة بمركز الأورام ضمن مبادرة "صحة المرأة"
رئيس جامعة المنصورة يعلن اعتماد خدمة تشخيصية متقدمة بمركز الأورام ضمن مبادرة "صحة المرأة"
أ ش أ

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اعتماد خدمة تشخيصية متقدمة بمعمل الباثولوجي بمركز أورام الجامعة، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وذلك بعد موافقة لجنة الباثولوجي التابعة للجنة القومية لدعم صحة المرأة بوزارة الصحة والسكان على إجراء تحليل "SISH" بالمركز؛ ليصبح ضمن المعامل المعتمدة بالكامل على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الجامعة - في بيان اليوم - أن هذا الاعتماد يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الطبية والتشخيصية بمركز الأورام، ويؤكد ثقة مؤسسات الدولة في الكفاءة العلمية والفنية لكوادر الجامعة، مشيرا إلى مواصلة دعم جهود الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج لتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضح خاطر أن إتاحة هذه الخدمة التشخيصية المتقدمة يعزز دقة تشخيص حالات سرطان الثدي، ويسهم في سرعة تحديد الخطة العلاجية المناسبة وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية، حيث تختصر رحلة المريضة بإجراء الفحوصات اللازمة داخل المركز دون الحاجة لإرسال العينات إلى جهات أخرى، بما ينعكس إيجاباً على سرعة بدء العلاج ورفع كفاءة الخدمة.

يذكر أن هذا الاعتماد يأتي استكمالاً لمنظومة الفحوصات المتخصصة لتحديد مستقبلات "HER2"، حيث يتيح إجراء تحليل "SISH" للحالات التي تتطلب هذا الفحص إلى جانب الصبغات المناعية المعتمدة، بما يوفر منظومة متكاملة للتشخيص الدقيق داخل معامل مركز الأورام وفقاً للمعايير المعتمدة بمبادرة دعم صحة المرأة.

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر معمل الباثولوجي مركز أورام الجامعة مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

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