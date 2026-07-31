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علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من المستهلكين أن تاريخ الصلاحية المدون على عبوات الجبن هو المؤشر الوحيد لمعرفة مدى صلاحية المنتج للاستهلاك، إلا أن خبراء سلامة الغذاء يؤكدون أن الجبن قد يفسد قبل انتهاء مدة الصلاحية إذا تعرض للتخزين الخاطئ أو انقطاع سلسلة التبريد أو التلوث بعد فتح العبوة.

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية

وتعد الجبن من المنتجات التي تحتاج إلى الحفظ في درجات حرارة مناسبة، لأن تعرضها للحرارة أو الرطوبة لفترات طويلة قد يؤدي إلى نمو البكتيريا أو العفن، ما يجعل تناولها غير آمن حتى إذا كان تاريخ الصلاحية لا يزال ساريًا.

وفيما يلي أبرز العلامات التي تشير إلى فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- ظهور العفن في أماكن غير معتادة

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

إذا ظهرت بقع خضراء أو سوداء أو وردية أو زرقاء على الجبن الطري مثل الجبن الكريمي أو القريش أو الموزاريلا، فيجب التخلص منها بالكامل، لأن العفن قد يكون انتشر داخل المنتج. أما بعض أنواع الجبن المعتقة مثل الروكفور أو الجبن الأزرق، فيكون العفن جزءًا طبيعيًا من تصنيعها.

2- رائحة كريهة أو نفاذة بشكل غير طبيعي

لكل نوع من الجبن رائحة مميزة، لكن إذا تحولت الرائحة إلى رائحة حامضة جدًا أو تشبه الأمونيا أو التعفن، فقد يكون ذلك دليلًا على فساد المنتج وعدم صلاحيته للاستهلاك.

3- تغير اللون

من العلامات المهمة أيضًا تغير لون الجبن عن لونه الطبيعي، مثل ظهور بقع صفراء داكنة أو بنية أو وردية، أو تحول اللون الأبيض إلى الرمادي، وهي مؤشرات قد تدل على نمو البكتيريا أو تلف المنتج.

4- قوام لزج أو مخاطي

إذا أصبح سطح الجبن لزجًا أو تكونت طبقة مخاطية عند لمسه، فقد يكون ذلك نتيجة نمو البكتيريا، خاصة في الجبن الطري، ويجب عدم تناوله في هذه الحالة.

5- انفصال السوائل بشكل غير طبيعي

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط 

قد تخرج كمية بسيطة من السوائل من بعض أنواع الجبن، لكن خروج كميات كبيرة أو تغير لون السائل أو ظهور رغوة قد يكون علامة على بدء فساد المنتج.

6- انتفاخ العبوة

إذا كانت عبوة الجبن منتفخة أو متورمة قبل فتحها، فقد يشير ذلك إلى نمو بكتيريا تنتج غازات داخل العبوة، ويجب عدم فتحها أو تناول محتواها.

7- تغير الطعم

إذا لاحظت طعمًا مرًا أو حامضًا بشكل غير معتاد أو طعمًا مختلفًا عن المعتاد، فمن الأفضل التوقف عن تناول الجبن والتخلص منه، حتى إذا بدا شكله طبيعيًا.

8- الجفاف الشديد أو التشققات

قد يؤدي التخزين غير الصحيح إلى جفاف الجبن بشكل كبير أو ظهور تشققات عميقة على سطحه، ما يؤثر في جودته وقد يكون مؤشرًا على انتهاء صلاحيته الفعلية بعد فتح العبوة.

9- ترك الجبن خارج الثلاجة

إذا تُركت الجبن الطرية خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، خاصة خلال فصل الصيف، فقد تصبح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، حتى وإن لم تظهر عليها علامات واضحة للفساد.

10- سوء التخزين بعد الفتح

فتح العبوة واستخدام أدوات غير نظيفة أو عدم إحكام غلقها يعرض الجبن للتلوث بالميكروبات ويقصر مدة صلاحيتها، لذلك يُنصح بحفظها في عبوة محكمة داخل الثلاجة واستخدام أدوات نظيفة عند التقديم.

كيف تحافظ على الجبن لفترة أطول؟

ينصح خبراء سلامة الغذاء بحفظ الجبن في الثلاجة عند درجة حرارة تتراوح بين 1 و4 درجات مئوية، مع تجنب تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة. كما يفضل الاحتفاظ بها في عبوات محكمة الغلق أو لفها بورق مخصص للأطعمة للحفاظ على الرطوبة ومنع انتقال الروائح.

متى يجب التخلص من الجبن؟

إذا ظهرت على الجبن أي من علامات العفن غير الطبيعي، أو الرائحة الكريهة، أو تغير اللون والقوام، فمن الأفضل التخلص منها وعدم محاولة إزالة الجزء التالف فقط، خاصة في الجبن الطرية، لأن البكتيريا أو الفطريات قد تكون انتشرت داخل المنتج دون أن تكون مرئية، ما قد يزيد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

فساد الجبن الجبن علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية رائحة كريهة أو نفاذة بشكل غير طبيعي

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