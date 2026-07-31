لذيذ وصحي .. طريقة عمل بان كيك الجبن القريش

يعد بان كيك الجبن القريش من الوصفات الصحية الغير تقليدية، ويمكن تحضير البان كيك بخطوات بسيطة.

مقادير بان كيك الجبن القريش

1 كوب جبنة قريش

نصف كوب قرع عسلي مسلوق ومهروس

3 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتقديم:

عسل أبيض

طريقة تحضير بان كيك الجبنة القريش

في الخلاط ضعي الجبن القريش، قرع عسلي، بيض، فانيليا، قرفة، دقيق، وبيكنج باودر للحصول على خليط بان كيك المطلوب.

في طاسة على النار، ضيفي الخليط على شكل بان كيك

قلبي على الوجهين حتى تمام الطهي

يوضع في طبق التقديم مع عسل

ثم يقدم