زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود بين بيرو والبرازيل

أفاد المعهد الألماني للأبحاث الجيولوجية (GFZ) أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب الحدود بين بيرو والبرازيل في أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى أن الزلزال كان على عمق 145 كم.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس منطقة "ناشيك" في ولاية "ماهاراشترا".

وأفاد المركز الوطني ، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية ، بأن مركز الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات، فيما لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.



