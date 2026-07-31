أبرز المرشحين للانضمام لجهاز معتمد جمال في الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك عددًا من المرشحين للانضمام للجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: محمود فتح الله وأحمد صالح من ضمن الأسماء التي تم ترشيحها بالفعل للانضمام لجهاز معتمد جمال.

وأضاف: تردد خلال الساعات الماضية اسم صلاح سليمان للانضمام للجهاز الفني للزمالك، لكن لم يتحدث معه أحد على الاطلاق، وسوف يتم انتظار قرار نادي الزمالك.

وختم: الطبيعي أن يتم تكوين جهاز فني متناسق لإنقاذ الموقف سريعًا في ظل صعوبة الموقف حاليا.