شيكابالا خارج دائرة المرشحين لمنصب المدير الرياضي في الزمالك

أكد محمد مطاوع، الناقد الرياضي، أن شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، خارج دائرة المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي في القلعة البيضاء، خلفًا لجون إدوارد، مشيرًا إلى وجود عرض من شباب الأهلي دبي لضم بيزيرا.



وقال محمد مطاوع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بالنسبة للجهاز الفني، تم الاتفاق مع معتمد جمال، وسيكون معه إبراهيم صلاح وصلاح سليمان مدربين مساعدين، فيما سيكون مخطط الأحمال ومدرب الحراس ومحلل الأداء من البرتغاليين».



وأضاف: «بالنسبة للجهاز الطبي، تردد اسم محمد أسامة، لكن لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي».



وتابع: «بنسبة كبيرة تصل إلى 90%، سيكون عبد الناصر محمد مديرًا للكرة في الزمالك خلال الموسم الحالي، وسيكمل المشوار مع الفريق».



وأشار إلى أنه يتم تجهيز جزء كبير من المستحقات المالية، لتكون متاحة يوم الأحد في حسابات اللاعبين، وهناك مجموعة من اللاعبين خضعوا للفحص الطبي، وسيتوجهون إلى معسكر في العاصمة الإدارية، وغالبًا ما سيكون ملعب الدفاع الجوي مقرًا لتدريبات الفريق.



وأوضح أن خوان بيزيرا يمتلك عرضًا من نادي شباب الأهلي دبي منذ فترة، وكان جون إدوارد قد رفض رحيله خلال تواجده، ويُعد بيزيرا من اللاعبين الأجانب الذين حصلوا على مستحقاتهم بشكل كامل، فيما تكمن الأزمة في مستحقات وكيله.



وأردف: «تم إبلاغ بيزيرا باستمراره مع الفريق، وقد حصل على مستحقاته كاملة، كما يتواجد عدي الدباغ وآدم كايد في القاهرة بشكل طبيعي».



واختتم: «شيكابالا خارج أي ترشيحات لتولي منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك».