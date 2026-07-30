أمير هشام يكشف تطورات أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك.. وموعد وصول اللاعب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك حصل على مستحقاته المالية، مشيرا إلى أن كل اللاعبين الأجانب حصلوا على النسبة القانونية من مستحقاتهم التي تمنعهم من شكوى النادي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: بيزيرا وعدي الدباغ ومحمود بنتايج وآدم كايد حصلوا على مستحقاتهم والنسب القانونية التي تمنعهم من تقديم أي شكاوي رسمية.

بيزيرا يستحق اللوم

وأضاف: بيزيرا يستحق اللوم، بالفعل وكيله لديه بعض المستحقات، لكن تأخره في العودة شيء غريب للغاية، كان الأفضل أن يأتي إلى مصر لبدء فترة الاعداد ومن ثم حل كافة الإشكاليات بالتفاوض مع إدارة الكرة بالزمالك.

الزمالك يخاطب بيزيرا

وزاد: الزمالك خاطب بيزيرا بشكل رسمي لحفظ حقوقه، واللاعب رد بالفعل ووعد مسئولي النادي بأنه سيصل الأسبوع المقبل.

وأوضح: كان هناك اهتمام من أندية خليجية بالتعاقد مع بيزيرا، لكن الزمالك يريد الحصول على مبلغ من (5 إلى 6 مليون دولار)، وهو رقم من الصعب أن يدفعه أي نادٍ.

وأكمل: بالطبع، بعد وصول بيزيرا سوف يتم حسم كافة الأمور الخاصة باللاعب.