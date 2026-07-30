عبد الناصر محمد يحسم موقفه من الاستمرار في منصب مدير الكرة بالزمالك

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، استمراره في مهمته مع الفريق خلال الفترة الحالية، مشددًا على مواصلة العمل بكل طاقته رفقة الجهاز المعاون، وفقًا للاتفاق الذي تم مع مجلس إدارة النادي أمس.

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وأوضح عبد الناصر أن استمراره في منصبه خلال بداية معسكر الفريق يأتي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتجنب حدوث أي هزة في هذه المرحلة المهمة من الإعداد.

وأضاف أنه أوضح موقفه بشكل كامل وبكل شفافية واحترام لمجلس الإدارة خلال اجتماع الأمس، مؤكدًا أن العمل داخل الزمالك يتم من خلال منظومة متكاملة، ولا مجال للاجتهادات الشخصية في الوقت الحالي.

واختتم مدير الكرة تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك الوفية والعظيمة تستحق دائمًا تقديم الأفضل، باعتبارها الداعم والمساند الأقوى للفريق بشكل مستمر.