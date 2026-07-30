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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أركادي دفوركوفيتش: نأمل أن تستضيف مصر المزيد من بطولات الشطرنج

أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج السابق
أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج السابق
إسلام مقلد

أعرب أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج السابق عن سعادته الكبيرة بوجوده في مصر خلال فعاليات البطولة العربية للشطرنج للناشئين والشباب المقامة في القاهرة حتى 5 أغسطس الجاري بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة من 16 دولة.

مكانة مصر

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج السابق بحسن الاستقبال والتنظيم المتميز الذي يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العربية، مضيفا أن البطولة العربية تشهد منافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات المشاركين من 16 دولة عربية يتنافسون على حصد ميداليات البطولة في مختلف المراحل السنية مؤكدا أن المستوى الفني للمنافسات يعكس التطور الكبير الذي تشهده لعبة الشطرنج في الوطن العربي.

التنظيم الجيد للبطولة

وقدم التهنئة إلى الاتحاد المصري للشطرنج على التنظيم الجيد للبطولة، مشيرا إلى أن جميع الترتيبات جاءت على أعلى مستوى سواء من حيث الإقامة أو الجوانب التنظيمية والفنية وهو ما أسهم في خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بسمعة مصر الرياضية وقدرتها على استضافة البطولات القارية والعربية.

إقامة البطولة بجوار المتحف المصري الكبير 

وكشف عن أن اختيار مكان إقامة البطولة بجوار المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة يعد اختيارا موفقا للغاية لأنه يمنح الوفود العربية المشاركة فرصة لزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية في مصر والتعرف على الحضارة المصرية العريقة إلى جانب المشاركة في المنافسات الرياضية مما يضيف قيمة كبيرة للبطولة.

وأشار إلى أن استضافة مصر لهذه البطولة تؤكد ثقة الاتحاد العربي في الإمكانات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها، مؤكدا أن النجاح الذي تحققه البطولة سيكون دافعا لتنظيم المزيد من البطولات والفعاليات العربية خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يأمل في أن تستضيف مصر المزيد من بطولات الشطرنج العربية والدولية خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه سيعمل مع مجلس إدارة الاتحاد العربي على تحقيق هذا الهدف لما تمتلكه مصر من خبرات تنظيمية وبنية تحتية متميزة تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات الرياضية.

28 ميدالية بمختلف المراحل العمرية

ويتنافس المشاركون في البطولة على 28 ميدالية بمختلف المراحل العمرية، بداية من تحت 8 سنوات وحتى تحت 20 سنة، فيما يتوقع الاتحاد المصري للشطرنج أن تحصد مصر نحو 20 ميدالية وأن تتصدر الترتيب العام للبطولة.

المنتخبات المشاركة

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الكويت وقطر والإمارات والبحرين والعراق وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان وليبيا واليمن وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

ويقام على هامش البطولة دورة حكام معتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج، بالإضافة إلى دورة لمعلمي المدارس معتمدة أيضًا من الاتحاد الدولي، في إطار جهود تطوير اللعبة ونشرها على المستويين الفني والتعليمي.

وتقام البطولة العربية للشطرنج للناشئين والشباب تحت رعاية الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ورئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج، إلى جانب سفراء الدول العربية المشاركة ورؤساء الوفود المشاركة.

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