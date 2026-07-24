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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

16 دولة تؤكد المشاركة في البطولة العربية للشطرنج.. مختار عمارة: نعد بتقديم نسخة تاريخية

البطولة العربية للشطرنج للناشئين والشباب
البطولة العربية للشطرنج للناشئين والشباب
أ ش أ

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة اللواء مختار عمارة، تأكيد مشاركة 16 دولة في البطولة العربية للشطرنج للناشئين والشباب، والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس المقبل؛ بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة، في رقم قياسي يُسجل لأول مرة على مستوى عدد الدول واللاعبين المشاركين في تاريخ البطولة.

وقال اللواء مختار عمارة إن عدد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين المشاركين من الدول الست عشرة واللجان المنظمة يقترب العدد الإجمالي من 750 مشاركا، بما يعكس حجم الحدث وأهميته على المستوى العربي، متابعا: «نفخر باستضافة هذه النسخة الاستثنائية من البطولة، والتي تشهد أكبر مشاركة عربية في تاريخ منافسات الناشئين والشباب، وهو ما يعكس ثقة الاتحادات العربية في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير».

وتابع: «حرصنا منذ اللحظة الأولى على توفير جميع عوامل النجاح، سواء على مستوى التنظيم أو الإقامة أو الجوانب الفنية؛ بما يضمن خروج البطولة بصورة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية، ويمنح اللاعبين أفضل الأجواء لتقديم مستويات مميزة».

وأكد رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة خاصة أن المنافسات ستكون قوية في ظل مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، وسط تطلع أن يقدم منتخب مصر أداء يليق بحجم الاستعدادات وسط ثقة في قدرة اللاعبين على المنافسة بقوة من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات واعتلاء صدارة الترتيب العام، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة خلال الفترة الحالية.

ويتنافس المشاركون في البطولة على 28 ميدالية بمختلف المراحل العمرية، بداية من تحت 8 سنوات وحتى تحت 20 سنة، فيما يتوقع الاتحاد المصري للشطرنج أن تحصد مصر نحو 20 ميدالية وأن تتصدر الترتيب العام للبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الكويت وقطر والإمارات والبحرين والعراق وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان وليبيا واليمن وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

ويقام على هامش البطولة دورة حكام معتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج، بالإضافة إلى دورة لمعلمي المدارس معتمدة أيضًا من الاتحاد الدولي، في إطار جهود تطوير اللعبة ونشرها على المستويين الفني والتعليمي.

وتقام البطولة العربية للشطرنج للناشئين والشباب تحت رعاية الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ورئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج، إلى جانب سفراء الدول العربية المشاركة ورؤساء الوفود المشاركة.

الاتحاد المصري للشطرنج اللواء مختار عمارة البطولة العربية للشطرنج للناشئين والشباب

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