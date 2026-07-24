برلماني : الذهب لا يخسر قيمته .. والمضاربة العشوائية الخطر الحقيقي

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن ما يشهده سوق الذهب من تراجعات وتقلبات لا يعني فقدان المعدن النفيس لقيمته، وإنما يعكس حالة من التذبذب الطبيعي التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن القرارات المتسرعة هي السبب الرئيسي في خسائر بعض المستثمرين.

أسعار الذهب الآن

وقال النائب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الذهب سيظل أحد أهم أوعية الادخار الآمنة، لكن التعامل معه بعقلية المضاربة اليومية يفرغه من ميزته الأساسية، موضحًا أن من يشتري الذهب بهدف تحقيق أرباح سريعة قد يتعرض لخسائر، بينما يظل الخيار الأفضل لمن يفكر في الحفاظ على قيمة مدخراته على المدى الطويل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المواطنين لا يجب أن ينساقوا وراء الشائعات أو توقعات غير المتخصصين مع كل ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، لأن السوق يتأثر بعوامل عديدة، منها أسعار الفائدة العالمية، وسعر صرف الدولار، والأحداث الجيوسياسية، وهي متغيرات يصعب التنبؤ بها بدقة.

الاستثمار في الذهب

وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب ثقافة مالية أكبر لدى المواطنين، داعيًا إلى اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على الاحتياج الفعلي وخطة استثمار واضحة، وليس بدافع الخوف من استمرار الهبوط أو الطمع في تحقيق مكاسب سريعة.

واختتم النائب بالتأكيد على أن الاستثمار الناجح لا يعتمد على توقيت السوق بقدر ما يعتمد على حسن إدارة المدخرات، لافتًا إلى أن الوعي الاقتصادي أصبح ضرورة لحماية المواطنين من القرارات العشوائية التي قد تكلفهم جزءًا كبيرًا من قيمة مدخراتهم.