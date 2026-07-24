نرمين ماهر تقلق جمهورها بعد ظهورها على كرسي متحرك

أثارت الفنانة نرمين ماهر قلق جمهورها ومتابعيها، بعدما شاركت صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت خلالها على كرسي متحرك وقد وضعت قدمها داخل الجبس، في أول ظهور لها بعد تعرضها لإصابة مفاجئة، الأمر الذي دفع جمهورها للتساؤل عن حالتها الصحية.

واكتفت نرمين ماهر بالتعليق على الصور بعبارة: "الحمد لله على كل حال"، دون أن تكشف عن طبيعة الإصابة أو تفاصيل ما تعرضت له، وهو ما زاد من حالة القلق بين متابعيها، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى حياتها الطبيعية.

وجاء هذا الظهور بعد أيام قليلة من مشاركة الفنانة متابعيها أجواء عطلتها الصيفية في منطقة مراسي بالساحل الشمالي، حيث نشرت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ، ولاقت الصور حينها تفاعلًا واسعًا وإشادات من جمهورها.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور درامي للفنانة نرمين ماهر من خلال مسلسل "فندق خمس هموم"، الذي عُرض خلال عام 2025، ودار في إطار كوميدي داخل أحد الفنادق السياحية، مستعرضًا العديد من المواقف الإنسانية والطريفة التي تجمع بين النزلاء والعاملين بالفندق.

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد صيام، حسام داغر، بشير الغنيم، وعلاء مرسي، وهو من تأليف عبدالباسط الجارد، وإخراج حسن السيد.

أما على مستوى السينما، فكان آخر أعمالها فيلم "مالك صلاح"، الذي طُرح عام 2024، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يستعد لحفل زفافه، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب إثر إصابة جده برصاصة طائشة، ما يدفعه للسفر إلى مصر لرعايته، لتتوالى الأحداث في قالب مليء بالمواقف الكوميدية.

وضم الفيلم نخبة من الفنانين، أبرزهم إبراهيم المريسي، مصطفى بسيط، عاصم ترك، ويحيى إبراهيم، وهو من تأليف وإخراج شريف عادل.