ميار شريف تصعد إلى نصف نهائى بطولة بيتباندا هامبورج المفتوحة للتنس

تأهلت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، إلى الدور النصف النهائى ببطولة بيتباندا هامبورج المفتوحة ، ذات 250 نقطة.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 55 عالميا، اليوم على نظيرتها الإسبانية باولا بادوسا ، المصنفة رقم 93 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-6 و6-7 و6-4 بالدور الربع النهائى.

وتواجه ميار شريف فى الدور المقبل الالمانية تمارا كورباتش، المصنفة رقم 81 عالميا.

وتغلبت ميار شريف فى الأدوار السابقة بالبطولة على الفرنسية السا جاكيوموت، المصنفة رقم 104 عالميا ، بمجموعتين بواقع 6-2 و6-3 بالدور الثانى "16” وبصعوبة على السويسرية سيمونا والتيريت، المصنفة رقم 91 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 5-7 و6-4 و 7-6 بالدور الاول “32”.

وتقام البطولة بالمانيا خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر يوليو الجارى.