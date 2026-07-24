برلماني : الرقمنة والترصد الوبائي يحميان الثروة الحيوانية ويعززان الأمن الغذائي

أثنى النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ أعمال الترصد الوبائي والتوسع في الحملات والزيارات الميدانية، مؤكدًا أن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للثروة الحيوانية يمثل خطوة محورية نحو تطوير المنظومة البيطرية وتعزيز كفاءتها.

وقال تمراز، في تصريحات خاصة، إن الاعتماد على منظومة رقمية متكاملة لحصر أعداد المربين والحيوانات يسهم في سرعة اكتشاف أي بؤر مرضية والتعامل معها بشكل فوري، بما يحد من انتشار الأوبئة ويحافظ على الإنتاج الحيواني.

الكشف المبكر والفحص الدوري

وأكد عضو لجنة الزراعة والري ضرورة تواجد الأطباء البيطريين بصورة مستمرة داخل أسواق الماشية، باعتبارها من أكثر المواقع عرضة لانتقال الأمراض، موضحًا أن الكشف المبكر والفحص الدوري داخل الأسواق يساهمان في السيطرة على أي حالات اشتباه قبل امتدادها إلى المزارع والقرى.

نجاح منظومة الوقاية

وأشار إلى أن نجاح منظومة الوقاية لا يقتصر على أعمال الترصد فقط، بل يتطلب أيضًا رفع مستوى وعي المربين بأساليب التربية السليمة، وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مرضية، مع ضمان توافر اللقاحات والتحصينات بشكل دائم، بما يحافظ على الثروة الحيوانية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.