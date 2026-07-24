قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فولباتو مهاجم أستراليا يسقط في فحص مخدرات بعد توقيفه بسبب السرعة
تحذير أمريكي من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط.. وتوصيات بالاستعداد لإلغاء الرحلات
تامر حسني يحيي حفلا في أبوظبي.. 17 أكتوبر
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية
قرب من 6 آلاف جنيه.. سعر الذهب الآن
سعر الدولار اليوم بعد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 55 مليارا
الخلافات المالية تهدد انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش| تفاصيل
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميني باص على طريق شبرا - بنها الحر
كشفهم مقطع فيديو .. عقوبات رادعة للمتسولين
رغم ضياع اللقب.. مبابي يهيمن على أرقام مونديال 2026 ويتصدر قائمة استثنائية
برلماني: خطاب الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو يجسد ثوابت الدولة ويؤكد استمرار التنمية
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير منظومة الرصد البيطري وتحسين السلالات يعززان الإنتاج ويحميان الأمن الغذائي

النائب ياسر عرفة
النائب ياسر عرفة
محمد الشعراوي

أكد ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أن ما تنفذه الدولة من تطوير لمنظومة الترصد الوبائي البيطري يمثل خطوة مهمة لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من الخسائر الاقتصادية ويحافظ على الإنتاج الحيواني.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن جهود الدولة لا تقتصر على مكافحة الأمراض فقط، وإنما تمتد إلى تنفيذ برامج تحسين السلالات ورفع الكفاءة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحقيق عائد اقتصادي أكبر للمربين.

 الاستثمار في صحة الحيوان

وأضاف أن الاستثمار في صحة الحيوان يعد أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن التوسع في أعمال الرصد الميداني، وتوفير اللقاحات، ودعم الخدمات البيطرية، يسهم في حماية الثروة الحيوانية ورفع جودة الإنتاج.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن استمرار هذه الجهود يعكس اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية والمربين، والتوسع في برامج التوعية، بما يدعم الحفاظ على صحة الحيوان ويعزز الأمن الغذائي للمواطنين.

النائب ياسر عرفة مجلس النواب لجنة الزراعة النواب الاكتشاف المبكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الاعتداء على سيدة

من بيت الزوجية إلى المستشفى.. تفاصيل الاعتداء على سيدة في الدقهلية

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إدعاء سيدة بعدم سماح إدارة القرية لأجهزة الشرطة بالدخول لها

المتهم

القبض على شخص تجرد من ملابسه وهدد المارة بسلاح أبيض في الإسكندرية

بالصور

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد