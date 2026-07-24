برلماني: تطوير منظومة الرصد البيطري وتحسين السلالات يعززان الإنتاج ويحميان الأمن الغذائي

أكد ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أن ما تنفذه الدولة من تطوير لمنظومة الترصد الوبائي البيطري يمثل خطوة مهمة لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من الخسائر الاقتصادية ويحافظ على الإنتاج الحيواني.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن جهود الدولة لا تقتصر على مكافحة الأمراض فقط، وإنما تمتد إلى تنفيذ برامج تحسين السلالات ورفع الكفاءة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحقيق عائد اقتصادي أكبر للمربين.

الاستثمار في صحة الحيوان

وأضاف أن الاستثمار في صحة الحيوان يعد أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن التوسع في أعمال الرصد الميداني، وتوفير اللقاحات، ودعم الخدمات البيطرية، يسهم في حماية الثروة الحيوانية ورفع جودة الإنتاج.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن استمرار هذه الجهود يعكس اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية والمربين، والتوسع في برامج التوعية، بما يدعم الحفاظ على صحة الحيوان ويعزز الأمن الغذائي للمواطنين.