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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرب من 6 آلاف جنيه.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد سعر الذهب صعوده في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-7-2026 علي مستوى محلات الصاغة المختلفة.

صعود جديد

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة للمرة الثانية في تعاملات مساء اليوم، ليصل بذلك مجمل صعوده ما بين 30 و 35 جنيها.

سعر الذهب

آخر تحديث للجرام

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5990 جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 22 نحو 6275 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.ث

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5134 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.92 ألف جنيه للشراء و 47.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4077 دولار للشراء و 4076 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

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