قرب من 6 آلاف جنيه.. سعر الذهب الآن

جدد سعر الذهب صعوده في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-7-2026 علي مستوى محلات الصاغة المختلفة.
صعود جديد
وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة للمرة الثانية في تعاملات مساء اليوم، ليصل بذلك مجمل صعوده ما بين 30 و 35 جنيها.
آخر تحديث للجرام
سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5990 جنيه.
سعر عيار 24
وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 22 نحو 6275 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.ث
سعر عيار 21
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5134 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.92 ألف جنيه للشراء و 47.52 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4077 دولار للشراء و 4076 دولار للبيع.