قرب من 6 آلاف جنيه.. سعر الذهب الآن

جدد سعر الذهب صعوده في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-7-2026 علي مستوى محلات الصاغة المختلفة.

صعود جديد

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة للمرة الثانية في تعاملات مساء اليوم، ليصل بذلك مجمل صعوده ما بين 30 و 35 جنيها.

آخر تحديث للجرام

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5990 جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 22 نحو 6275 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.ث

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5134 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.92 ألف جنيه للشراء و 47.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4077 دولار للشراء و 4076 دولار للبيع.