رئيس موريتانيا يتسلم وثيقة الحوار الوطني إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من مسار التوافق

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التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، المنسق المكلف بالحوار الوطني ورؤساء الأطراف السياسية المشاركة في مسار الحوار الوطني، حيث تسلم وثيقة الحوار الوطني التي تتضمن خلاصات المشاورات ومخرجات المرحلة التحضيرية.

وأكدت الرئاسة الموريتانية- وفق بيان أصدرته عبر صفحتها الرسمية على منصة (إكس)، اليوم- أن تسليم الوثيقة يمثل إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من مسار الحوار الوطني، الهادف إلى تعزيز التوافق الوطني وترسيخ نهج التشاور بشأن القضايا الوطنية الكبرى.

وجرى إقرار الوثيقة بعد مرحلة تحضيرية استمرت نحو عام و4 أشهر بمشاركة أقطاب الأغلبية والمعارضة؛ إيذانا بالانتقال إلى جلسات الحوار المباشر.

ووقعت الأطراف السياسية الـ 6 (3 للموالاة و3 للمعارضة) على الوثيقة المرجعية التي تضمنت خلاصات ومخرجات المشاورات التمهيدية.