رغم ضياع اللقب.. مبابي يهيمن على أرقام مونديال 2026 ويتصدر قائمة استثنائية

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في كأس العالم 2026؛ بعدما أنهى البطولة بسلسلة من الإنجازات الفردية اللافتة، رغم فشل منتخب فرنسا في بلوغ المباراة النهائية، إثر الخسارة أمام إسبانيا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

ورغم اكتفاء "الديوك" بالمركز الرابع بعد الهزيمة أمام إنجلترا بنتيجة 4-6 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فإن مبابي خرج من البطولة متربعًا على عرش الهدافين برصيد 10 أهداف، ليحصد الحذاء الذهبي ويعزز مكانته بين أساطير كأس العالم.

صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

ولم يقتصر تألق مهاجم ريال مدريد على الأهداف فقط، إذ نجح أيضًا في اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أعلى سرعة

كما فرض مبابي هيمنته على قائمة أخرى، بعدما سجل أعلى سرعة بين جميع لاعبي البطولة، حيث بلغت سرعته 37.61 كيلومترًا في الساعة، ليصبح أسرع لاعب في مونديال 2026.

السويدي أنتوني إيلانجا

وجاء السويدي أنتوني إيلانجا في المركز الثاني بسرعة بلغت 37.16 كيلومترًا في الساعة، بينما احتل الهولندي ميكي فان دي فين المركز الثالث بعدما سجل سرعة وصلت إلى 36.77 كيلومترًا في الساعة.

وضمت القائمة أيضًا الأسترالي جوردان بوس في المركز الرابع بسرعة 36.67 كيلومترًا في الساعة، بينما جاء النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الخامس بسرعة بلغت 36.52 كيلومترًا في الساعة.

قائمة الأسرع في البطولة

وشهدت قائمة الأسرع في البطولة حضورًا فرنسيًا لافتًا، بعدما تواجد 3 لاعبين من منتخب فرنسا ضمن العشرة الأوائل، حيث احتل برادلي باركولا المركز السابع بسرعة وصلت إلى 36.32 كيلومترًا في الساعة.

كما جاء الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز في المركز التاسع، بعدما سجل سرعة بلغت 36.17 كيلومترًا في الساعة، ليؤكد المنتخب الفرنسي تفوقه بدنيًا خلال منافسات البطولة.

ورغم أن فرنسا أخفقت في التتويج باللقب؛ فإن مبابي خرج من كأس العالم 2026 بمجموعة من الأرقام الفردية القياسية، ليؤكد مرة جديدة أنه أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، بعدما جمع بين لقب هداف البطولة، وصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال، ولقب أسرع لاعب في النسخة الحالية.