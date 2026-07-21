زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل اتفاق زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، لتدريب منتخب فرنسا.

وانتشرت في الفترة الماضية تقاريرًا تفيد بوجود مفاوضات بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وزيدان لتولي تدريب المنتخب بعد كأس العالم.

وبحسب ما أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن زيدان وقع بالفعل على عقد طويل الأمد كمدرب جديد لمنتخب فرنسا.

وأوضح التقرير أنه قد تم التوصل لاتفاق شفهي بين زيدان وفرنسا منذ نوفمبر الماضي، ولم يكن هناك أي شك أو احتمال للتراجع عنه رغم محاولات الأندية التواصل معه.

يأتي هذا بعد رحيل ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عقب نهاية كأس العالم 2026، واحتلال المركز الرابع.