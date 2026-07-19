رسميًا.. ديشامب يودع تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية مشواره في مونديال 2026

أسدل ديدييه ديشامب الستار على مسيرته مع منتخب فرنسا، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتهاء مهمته مديرًا فنيًا لـ"الديوك"، عقب ختام منافسات كأس العالم 2026، لينهي رحلة امتدت لما يقرب من 14 عامًا على رأس الجهاز الفني.

وجاء الإعلان عقب خسارة المنتخب الفرنسي أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، وهي المواجهة الأخيرة لديشامب مع المنتخب، قبل رحيله الرسمي عن منصبه.

الاتحاد الفرنسي يحتفي بديشامب رغم سداسية إنجلترا

ونشر الاتحاد الفرنسي بيانًا حمل عنوان"شكرًا ديديه"، أشاد خلاله بما قدمه المدرب خلال سنوات عمله، مؤكدًا أنه ترك بصمة استثنائية في تاريخ الكرة الفرنسية، سواء بما حققه من إنجازات أو بما رسخه من قيم الانضباط والالتزام وروح الفريق.

وأشار البيان إلى أن ديشامب أعاد منتخب فرنسا إلى مصاف كبار منتخبات العالم، وقاده للتتويج بلقب كأس العالم 2018، إضافة إلى الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2021، فضلًا عن بلوغ عدة نهائيات في البطولات الكبرى.

وخلال فترته مع المنتخب، خاض ديشامب 185 مباراة، حقق خلالها 120 انتصارًا، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ المنتخب الفرنسي من حيث النتائج والإنجازات.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن إرث ديشامب لم يقتصر على الألقاب، بل شمل أيضًا بناء جيل جديد من اللاعبين، وترسيخ ثقافة الفوز، وتعزيز العلاقة بين المنتخب وجماهيره.

ويحتفظ ديشامب بمكانة استثنائية في تاريخ الكرة الفرنسية، بعدما قاد المنتخب لاعبًا للفوز بكأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000، قبل أن يعيده إلى منصة التتويج العالمية مدربًا بإحراز لقب مونديال 2018، ليختتم مسيرته كأحد أبرز رموز الكرة الفرنسية.

