القبض على شخصين قتلا آخر وأصابا شقيقه فى مشاجرة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى المناطق ببورسعيد.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجارى، تلقى قسم شرطة الزهور ببورسعيد بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص وشقيقه، عنصرين جنائيين، أحدهما متوفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، والآخر مصاب بجرح قطعى بالبطن، مقيمين بدائرة القسم.

وبسؤال المصاب، أقر بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه وشقيقه باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية لتدخل أحد المشكو فى حقهما لفض خلاف بين المتوفى وشقيقته.

أمكن ضبط مرتكبي الواقعة فى حينه، وهما عنصران جنائيان، مقيمان بذات الدائرة، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمين فى التعدي.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





