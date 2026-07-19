(سنتكوم): العثور على رفات جندي أمريكي قتل في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة في الأردن

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأحد، العثور على رفات أحد أفراد الخدمة العسكرية في الأردن، التي تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية الجمعة الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان ، إن الرفات عُثر عليها عقب عمليات بحث مكثفة، مشيرة إلى أن الفحوص لا تزال جارية للتأكد من هوية الجندي.

وأضافت أنها لن تكشف عن هوية القتيل أو المفقود الآخر في الهجوم احتراما لأسرهم وحتى استكمال إجراءات الإخطار الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي آخر، أمس /السبت/، شمال العراق، أثناء تنفيذ عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة تابعة لطائرة إيرانية مسيرة أحادية الاتجاه كانت قد أُسقطت في وقت سابق.