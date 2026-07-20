بعد هزيمة ميسي .. رسالة عاجلة من السفارة الإسبانية بالقاهرة إلى الشعب المصري

وجهت السفارة الإسبانية في القاهرة رسالة إلى الشعب المصري والمنتخب الوطني بعدما تمكن الماتادور من الفوز بكأس العالم 2026 بالانتصار على الأرجنتين بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جرت أمس في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت السفارة الإسبانية "بكل تأكيد، نتوجه بأسمى التهاني إلى مصر وإلى منتخبها الوطني الفراعنة".

وأضافت السفارة الإسبانية عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" : لقد حظيت مشاركتهم المبهرة في كأس العالم بإعجاب كبير في إسبانيا، وفي مختلف أنحاء العالم، وتبشّر بتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

واختتمت السفارة الإسبانية بالقاهرة رسالته بالقول "إسبانيا و مصر "نمضي معًا، يدًا بيد، نحو أهدافٍ مشتركة".

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت امس الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوبه المعروف في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يحسم اللقب العالمي بالفوز على منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجل إنجازاته في كأس العالم.