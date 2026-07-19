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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يورونيوز: مساحة الغابات المحترقة في إسبانيا بلغت 50 ألف هكتار منذ شهر يناير الماضي

الغابات المحترقة
الغابات المحترقة
أ ش أ

بلغت مساحة حرائق الغابات في إسبانيا حوالي 50 ألف هكتار منذ شهر يناير الماضي.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ - بأن حرائق غابات مناطق "لا ميرلا" بإقليم غوادالاخارا و"أوريس" بإقليم سرقسطة في إسبانيا التهمت 9900 و15400 هكتار على التوالي، ما تسبب في إجلاء سكان 16 قرية وهم بوستاريس وفيجيلاس وفيلاريس دي جادراك وموناستيريو ولا ميرلا ومورييل وسيميلاس ولا نافا دي جادراك وألميرويتي وبالانكاريس وأومبراليخو ونافاس دي جادراك والأورديال وأرويو دي لاس فراغواس وزارزويلا دي جادراك، بالإضافة إلى منطقة خزان بيلينيا.

ولا ​​يزال الحريقان اللذان يستدعيان جهود فرق الإنقاذ في إسبانيا مشتعلين: حريق "لا ميرلا" في /سييرا نورتي دي غوادالاخارا/، وحريق "أوريس" في منطقة /سينكو فيلاس/ بمدينة سرقسطة. وبلغ حجم الحريقين بالفعل مستويات تجعلهما من بين أكثر الحرائق تدميرا هذا العام في البلاد.

وأكدت حكومة "قشتالة لا مانتشا" أن سرعة هبات الرياح الجنوبية الغربية تصل إلى أكثر من 60 مترا في الدقيقة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة 10 أمتار في الدقيقة التي يعتبر الحريق بعدها خارج نطاق القدرة على إخماده.

ويجري الحرس المدني تحقيقا مفتوح في أصل الحريق، الذي ربما يكون قد بدأ أثناء العمل الزراعي الذي تم تنفيذه باستخدام حصادة.

وتواصل فرق الإنقاذ، التي تضم نحو 450 فردا، مراقبة أنماط الرياح تحسبا لأي اشتعال محتمل للحرائق وحماية المناطق المأهولة والمحميات الطبيعية في سييرا دي سانتو دومينغو.

والتهمت النيران ما يقارب 50 ألف هكتار، وشهدت إسبانيا 18 حريقا حرجيا كبيرا، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المساحة المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ووقعت حوادث أخرى مؤخرا: لا يزال حريق هويسكا، في بلدية بلان، مشتعلا رغم تباطؤ انتشاره؛ أما حريق فيسكال فقد تمت السيطرة عليه؛ وفي الأندلس، أُعلن عن حرائق في لاوخار دي أنداراكس (ألميريا) وبورولينا (غرناطة)، وقد أظهرت الأخيرة مؤشرات مبشرة.

وفي مالقة، تمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من أرتشيز من العودة إلى منازلهم بعد السيطرة على الحريق الذي أدى إلى إغلاق كومبيتا، وفي مدريد، أعلنت السلطات السيطرة على حريق لوزويويل، الذي التهم أكثر من 700 هكتار.

حرائق الغابات إسبانيا غوادالاخارا

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