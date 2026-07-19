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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

رسالة الوداع
رسالة الوداع
مروج حسني

توفي الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة من حياته داخل أحد المستشفيات.

وكانت أسرته ناشدت الجمهور الدعاء له قبل إعلان وفاته، فيما أثارت رسالته الأخيرة عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، التي كتب فيها: «الوقت عامل مهم في كل الأحوال.. المهم غيروا السيرة»، تفاعلًا واسعًا واعتبرها كثيرون كلمات وداع أخيرة.

وأعلن شقيقه نبأ الوفاة، بينما نعاه عدد من الفنانين، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني، في انتظار إعلان الأسرة موعد تشييع الجثمان وتلقي العزاء.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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