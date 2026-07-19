الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة وقف التصعيد والعودة للحوار

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تطورات التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة لوقفه.

وأكد الصفدي والزياني إدانتهما للاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، مجددين التضامن الكامل في مواجهتها.

وحذر الوزيران من خطورة استمرار التصعيد وانعكاساته على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدين ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر.

كما شدد الصفدي والزياني على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقًا لقواعد القانون الدولي.