شبانة: خطة وطنية للاستعداد لكأس العالم 2034.. وتطوير شامل للكرة المصرية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك خطة متكاملة يجري إعدادها في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر كبير قريبًا.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "هناك خطة في مصر خلال الفترة القادمة من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم 2034، والكلام ده هيتم الإعلان عنه في مؤتمر كبير خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "المشروع ده تحت مظلة الدولة، وهيكون بناءً لما بعد الإنجاز في كأس العالم 2026، من خلال تطوير القطاعات وقطاعات الناشئين، وتطوير الملاعب، وتأهيل المدربين".

وتابع: "الخطة هتتعلن خلال الفترة القادمة، وهيكون كل شيء واضح وبشفافية، ومن غير أي مجاملات، والخطة زي القطر هتشيل أي حد بيحاول يعرقل التطوير".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "ده توجه دولة، وبيأتي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بإخراج 500 لاعب على مستوى محمد صلاح، وهيكون في دعم كبير للمشروع، خاصة مع وجود جوهر نبيل، وزير للشباب والرياضة بطل سابق في كرة اليد، وعمره كله في الملاعب".