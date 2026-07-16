محمد شبانة: منصف بقرار أهلاوي لمدة 5 سنوات مقابل 2.5 مليون دولار

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه للتعاقد مع الجزائري منصف بقرار، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

الاهلي

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الأهلي أنهى صفقة الجزائري منصف بقرار، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، مقابل 2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار كحوافز، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات".

وأضاف: "اللاعب سيشارك مع فريقه في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل الانتقال رسميًا إلى صفوف الأهلي".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "التعاقد مع الجزائري منصف بقرار جاء بناءً على ترشيح المدير الفني المغربي حسين عموتة".