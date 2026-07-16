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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بفستان قصير في أحدث ظهور

منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
رنا عصمت

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

إطلالة منة فضالى..

وظهرت منة فضالى بإطلالة ملقتة و انيقة ،مرتدية فستانا باللون البيج ذات الالوان المتداخلة و اتسم بستايل القماش التريكو.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.


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منة فضالى صور منة فضالى إطلالة منة فضالى منة

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