كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة من لبنان

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا جديدة لها من لبنان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت منة فضالي، الأنظار بإطلالة جذابة جريئة علي الشاطئ مرتدية كاش مايوه شفاف باللون الأبيض.

علي الجانب الآخر، كانت قد كشفت الفنانة منة فضالي حقيقة انسحابها من المسلسل السوري «عيلة عاملة عمايل»، مؤكدة أن قرارها لم يكن بسبب أي خلافات مع الجهة المنتجة، وإنما جاء على خلفية موقف جمعها بمخرج العمل أثناء التصوير.

وأوضحت منة فضالي، في تصريحات صحفية، أن ما أثير حول وجود أزمات إنتاجية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن سبب اعتذارها عن استكمال المشاركة في المسلسل يعود إلى خطأ من المخرج، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الانسحاب.

وأكدت أن المنتج محمد الشريف لم يكن طرفًا في الأزمة، مشددة على أن علاقتها به قائمة على الاحترام والتقدير، وأنها لم تلمس منه طوال فترة العمل سوى كل دعم ورقي على المستويين المهني والإنساني.

وأضافت أنها تعتبر محمد الشريف بمثابة الأب بالنسبة لها، لافتة إلى أن الخلاف اقتصر على الجانب الإخراجي فقط، ولا علاقة له بالمنتج أو الشركة المنتجة.

واختتمت منة فضالي تصريحاتها بالكشف عن استعدادها للتعاون مجددًا مع المنتج محمد الشريف في عدد من المشروعات الفنية المقبلة، معربة عن سعادتها باستمرار هذا التعاون.