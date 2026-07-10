اعرف شروط الانضمام للكلية الحربية.. تفاصيل كاملة

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية (دفعة أكتوبر 2026)، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

أولاً: الشروط الخاصة بالأكاديمية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية

الكلية الحربية

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا (العلمي والأدبي)

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

• النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 65% فأكثر، القسم الأدبي 70% فأكثر.

• مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

• يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس (الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجستيات).

مراحل الاختبارات

أولاً: الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين :

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار السمات

الكشف الطبي

الاختبارالرياضي

الاختبارالنفسي

الاختبارالنفسي المتقدم

الكشف الطبي المتقدم

الاختبارالرياضي المتقدم والاختبارالتفضيلي

الاختبارالشخصي (الهيئة)

رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:

• التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .

• التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg

• يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .

• بالنسبة للمدارس العسكرية الرياضية يكون التقديم على الموقع miltraining.mod.gov.eg وسحب الملفات من المدارس العسكرية الرياضية .

