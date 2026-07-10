مصرع سيدة وإصابة آخر.. الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق التهم 6 منازل بساقلتة

دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع حريق هائل اندلع داخل نجع الشيخ مبارك بقرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة، وذلك للسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى نحو 6 منازل متجاورة، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة شخص آخر.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم بناحية نجع الشيخ مبارك بقرية الجلاوية دائرة مركز ساقلتة، ووجود خسائر بشرية ومادية جراء امتداد النيران.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق، حيث جرى فرض كردون أمني حول المنطقة، وبدأت القوات جهودها لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنازل المجاورة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة، فيما تواصلت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة المختصة لموقع الحادث.

وأسفر الحريق عن وفاة السيدة نجوى م. ق، 44 عامًا، حيث تم نقل جثمانها إلى مستشفى ساقلتة المركزي، كما أصيب شخص آخر وتم التعامل مع حالته، فيما تقوم الجهات المعنية بحصر التلفيات التي لحقت بالمنازل المتضررة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف أسباب اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإجراء المعاينات الفنية اللازمة لتحديد ملابسات الواقعة.