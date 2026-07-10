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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم سوهاج يعلن خريطة امتحانات الدور الثاني للإعدادية.. انطلاق ماراثون الإعادة 18 يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، للصفين الأول والثاني الإعدادي، للعام الدراسي 2025/2026.

وذلك بجميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والمتميزة واللغات الخاصة والرياضية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية بسوهاج

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، وتستمر حتى الأربعاء 22 يوليو 2026، وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمدته الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، حيث تم تحديد فترات امتحانية صباحية للمواد المختلفة.

وبحسب الجدول المعلن، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحاناتهم بداية من السبت 18 يوليو، حيث يعقد امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية، بينما يؤدي الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان اللغة الأجنبية، ويوم الاثنين 20 يوليو امتحاني الرياضيات والتربية الفنية.

ويواصل طلاب الصف الأول الإعدادي امتحاناتهم يوم الثلاثاء 21 يوليو بأداء مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية، على أن تختتم الامتحانات يوم الأربعاء 22 يوليو بامتحاني العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

أما طلاب الصف الثاني الإعدادي، فتبدأ امتحاناتهم يوم السبت 18 يوليو بمادتي الرياضيات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدون يوم الأحد 19 يوليو امتحاني اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية، بينما يشهد يوم الاثنين 20 يوليو امتحان اللغة الأجنبية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء 21 يوليو امتحاني الرياضيات والتربية الفنية، وتختتم أعمال الامتحانات يوم الأربعاء 22 يوليو بامتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج ضرورة التزام جميع المدارس بالتعليمات المنظمة لسير امتحانات الدور الثاني، مع التشديد على تطبيق قواعد الانضباط داخل اللجان، والتزام الطلاب بمواعيد الحضور المحددة، وأداء كل مادة وفق الزمن المقرر لها.

وشددت المديرية على أهمية توفير المناخ الملائم داخل اللجان، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل الذي يحقق مصلحة الطلاب، مع متابعة الإدارات التعليمية المختلفة لسير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر خلال فترة انعقادها.

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