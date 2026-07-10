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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يواصل التألق.. 11 مساهمة تهديفية تقود فرنسا في كأس العالم 2026

مبابي
مبابي
حمزة شعيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما رفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 11 هدفًا، ليؤكد دوره المحوري في مشوار منتخب فرنسا نحو المنافسة على اللقب.

وسجل مبابي حتى الآن 8 أهداف في البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما قدم 3 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته إلى 11 هدفًا من أصل 16 سجلها منتخب فرنسا في المونديال.

وجاءت أحدث بصمات قائد "الديوك" خلال مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يضيف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني، ليقود فرنسا إلى الفوز بثنائية نظيفة وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتؤكد أرقام مبابي تأثيره الكبير مع المنتخب الفرنسي، بعدما ساهم بشكل مباشر في نحو 69% من أهداف فرنسا خلال البطولة، ليصبح أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم، إلى جانب منافسته القوية على لقب هداف البطولة.

ويترقب عشاق كرة القدم استمرار الصراع بين مبابي وميسي على صدارة هدافي كأس العالم 2026، في ظل استمرار فرنسا والأرجنتين في المنافسة على اللقب.

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