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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير نقل: السكة الحديد شهدت أكبر طفرة تطوير في تاريخها.. وتوطين التكنولوجيا يعزز مكانة مصر إقليميًا

السكة الحديد
السكة الحديد
رحمة سمير
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أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة النقل والطرق، أن قطاع السكك الحديد في مصر شهد أكبر عملية تطوير في تاريخه خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت خطة شاملة لتحديث البنية الأساسية، وتطوير الجرارات والعربات، وتحديث نظم الإشارات، إلى جانب توطين تكنولوجيا صناعة النقل بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

السكة الحديد المصرية.. الثانية عالميًا والأولى في أفريقيا والشرق الأوسط

وأوضح أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، أن مصر تمتلك ثاني أقدم شبكة سكك حديدية في العالم بعد المملكة المتحدة، والأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن فكرة إنشاء أول خط للسكة الحديد تعود إلى عام 1834 في عهد محمد علي باشا، قبل أن يبدأ التشغيل الفعلي لأول خط بين القاهرة والإسكندرية في خمسينيات القرن التاسع عشر.

وأضاف أن شبكة السكك الحديدية شهدت تطورًا مستمرًا، بدءًا من القطارات البخارية مرورًا بالقطارات الكهربائية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي استخدمت هذا النوع من القطارات في المنطقة.

خطة تطوير شاملة منذ 2014

وأشار أستاذ هندسة النقل والطرق إلى أن قطاع السكك الحديدية شهد منذ عام 2014 طفرة غير مسبوقة، تضمنت توريد 260 جرارًا جديدًا، وتأهيل 385 جرارًا، وتوريد 1350 عربة ركاب، إلى جانب رفع كفاءة 1375 عربة، فضلًا عن تطوير خطوط السكك الحديدية والمحطات وإنشاء محطات حديثة، من بينها محطة بشتيل.

وأكد أن خطة التطوير لم تقتصر على المعدات والبنية الأساسية، بل شملت أيضًا رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل العاملين على أحدث نظم التشغيل.

توطين صناعة النقل بالشراكة مع شركات عالمية

وأوضح أبو خضرة أن الدولة تعمل على توطين صناعة وسائل النقل داخل مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال إقامة شراكات مع شركات عالمية من كوريا الجنوبية وفرنسا وإسبانيا وغيرها، بهدف تصنيع مكونات وسائل النقل محليًا، وتلبية احتياجات السوق المصرية، مع التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعات النقل في أفريقيا والشرق الأوسط.

توسع في وسائل النقل الكهربائي

وأكد أن مصر تشهد توسعًا كبيرًا في مشروعات النقل الكهربائي، وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعتمد على الطاقة النظيفة، وتدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع، وتحسين كفاءة منظومة النقل على مستوى الجمهورية.

تطوير نظم الإشارات لرفع معدلات الأمان

وأشار أبو خضرة إلى أن تطوير نظم الإشارات والتحكم الإلكتروني يُعد من أبرز محاور تحديث السكك الحديدية، حيث تم استبدال العديد من الأنظمة الميكانيكية القديمة بأنظمة إلكترونية حديثة، مع إنشاء غرف تحكم مركزية تعتمد على أحدث التقنيات لمراقبة حركة القطارات، بما يسهم في رفع معدلات الأمان وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

 

واختتم أستاذ هندسة النقل والطرق تصريحاته بالتأكيد على أن مشروعات تطوير السكك الحديدية تأتي ضمن رؤية الدولة لإنشاء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تدعم حركة التجارة، وتزيد من كفاءة نقل الركاب والبضائع، وتعزز مكانة مصر كمحور لوجستي إقليمي.

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