شرفتونا.. هند صبري تدعم منتخب المغرب بعد وداع كأس العالم

وجهت الفنانة هند صبري، الدعم لمنتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا في بطولة كأس العالم.

وكتبت هند صبري عبر حسابها على انستجرام: “ديما الأسود وديما ترفعون الرأس شرفتونا”.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أسدل الستار على مشوار منتخب المغرب في البطولة بعد أداء مشرف.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.