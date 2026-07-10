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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 يوليو 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
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ارتفعت أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة، حيث صعدت أسعار الطماطم مجددا ووصلت في أسواق التجزئة إلى 30 جنيها للكيلو.

سعر الطماطم اليوم 

سعر الطماطم في سوق العبور تراوح بين  13 و 21 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 25و30 جنيها.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة في الأسواق ضمن نشرته الخدمية.

سعر البطاطس اليوم 

تراوح سعر البطاطس بين 11 و17 جنيهًا للكيلو في سوق العبور، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 20 و25 جنيهًا.

أسعار البصل اليوم 

وصل سعر البصل الأبيض إلى 11 جنيها للكيلو في الجملة، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و20 جنيهًا.

أما البصل الأحمر، فتراوح سعره بين 6.5 و9 جنيهات للكيلو في الجملة، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا

تراوح سعر الكوسة بين 10 و168 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 20 و25 جنيهًا.

أسعار الباذنجان

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات للكيلو في الجملة، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا.

وتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات للكيلو، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا.

أما الباذنجان الأبيض، فتراوح سعره بين 4 و12 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا

أسعار الفلفل

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

كما تراوح سعر الفلفل الرومي الصوب بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

وتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 7 و13 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الفلفل الحامي الصوب بين 7 و13 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

أما الفلفل الألوان (الأصفر – الأحمر – البرتقالي)، فتراوح سعره بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى الأسواق بين 30 و50 جنيهًا.

سعر الخيار

تراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى المستهلك بين 15 و20 جنيهًا.

كما تراوح سعر الخيار الصوب بين 8 و12 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى المستهلك بين 15 و20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم 

الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر البامية: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعرالبنجر: من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

اللفت: من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس: من 9 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

سعر القثاء: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب البلدي: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب البناتي: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

برتقال صيفي تراوح بين 9و13 جنيها 

عنب بناتي اصفر بين 20و40 جنيها 

عنب بناتي احمر بين 20و40 جنيها 

عنب كرمسن بين 30و40 جنيها 

عنب رومي احمر بين 20و30 جنيها 

تفاح مصري بين 30و60 جنيها

تين برشومي بين 25و35 جنيها 

سعر الجوافة بين 20و30 جنيها.

أسعار المانجو اليوم 

المانجو العويسي بين 50و100 جنيه 

المانجو الهندي بين 28و40 جنيها 

مانجو تيمور بين 28و40 جنيها 

مانجو زبدية بين 30و35 جنيها 

مانجو بلدي بين 15و25 جنيها 

مانجو فونس بين 28و40 جنيه

الخضروات الفاكهة الطماطم البصل البطاطس

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