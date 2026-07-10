حسام حسن مع علم فلسطين يتصدر المشهد في استقبال المنتخب من مطار العلمين

تصدر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر احتفالات الجماهير في مطار العلمين، بعدما رفعوا لافتات تحمل صورة العميد بالعلم الفلسطيني في احتفاله الشهير عقب مباراة أستراليا.

وتوافد الآلاف من الجماهير على مطار العلمين الدولى الجديد، للمشاركة فى الاستقبال الرسمى والشعبى لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، بعد الإنجاز الذى حققه المنتخب فى مونديال كأس العالم 2026.

وغادرت بعثة منتخب مصر، مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى مصر، وذلك عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، بعد رحلة تاريخية شهدت العديد من اللحظات المميزة والنتائج التي أعادت المنتخب إلى دائرة المنافسة العالمية.