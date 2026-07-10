مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا

حجز منتخب فرنسا أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وبتأهله، ينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، المقرر إقامتها مساء الجمعة، لحسم الطرف الثاني في أولى مباريات نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تُستكمل مواجهات الدور ربع النهائي يوم الأحد، حيث يلتقي منتخب إنجلترا مع النرويج، فيما يواجه منتخب الأرجنتين نظيره السويسري، لتحديد طرفي المباراة الثانية في نصف النهائي.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026:

- فرنسا × الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا، الثلاثاء 14 يوليو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

- الفائز من مباراة إنجلترا والنرويج × الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا، الأربعاء 15 يوليو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتواصل منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.