بث مباشر.. الجماهير تحتشد في العلمين استعدادا لاستقبال المنتخب الوطني

نقلت قناة إكسترا نيوز بثا مباشرا للحظة احتشاد الجماهير في العلمين استعدادا لاستقبال المنتخب الوطني لكرة القدم لدى وصوله أرض الوطن عقب المشاركة التاريخية بالمونديال.



وتوافد الآلاف من الجماهير على مطار العلمين الدولى الجديد، للمشاركة فى الاستقبال الرسمى والشعبى لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، بعد الإنجاز الذى حققه المنتخب فى مونديال كأس العالم 2026.

وغادرت بعثة منتخب مصر، مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى مصر، وذلك عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، بعد رحلة تاريخية شهدت العديد من اللحظات المميزة والنتائج التي أعادت المنتخب إلى دائرة المنافسة العالمية.

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار العلمين بعد رحلة جوية تستغرق أكثر من اثنتي عشرة ساعة، حيث يعود اللاعبون والجهاز الفني والإداري إلى أرض الوطن عقب إسدال الستار على مشاركة المنتخب في البطولة، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم ظهورًا لافتًا للمنتخب المصري، بعدما تمكن من تجاوز دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية، ليحقق إنجازًا يعكس تطور مستوى الفريق وقدرته على منافسة كبار المنتخبات على الساحة الدولية.

وكان منتخب مصر أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا في عدد النقاط، إلا أن فارق الأهداف منح الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعد سلسلة من المباريات القوية التي أظهر خلالها اللاعبون شخصية مميزة وروحًا قتالية نالت إشادة الجماهير والمتابعين.