اتحاد الكرة يتجه لزيادة رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر.. وحسام حسن يتقاضى مليوني جنيه شهريًا

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتجه إلى اعتماد زيادة جديدة في رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

وبحسب المصادر، سيصل الراتب الشهري لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى مليوني جنيه، فيما سيتقاضى إبراهيم حسن، مدير المنتخب، مليونًا و500 ألف جنيه شهريًا.

وأضافت المصادر أن راتب طارق سليمان، المدرب العام، سيبلغ 350 ألف جنيه شهريًا، بينما سيحصل محمد عبد الواحد، المدرب المساعد، على 250 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، سيتقاضى راتبًا شهريًا قدره 200 ألف جنيه، ضمن الهيكل المالي الجديد للجهاز الفني.

وأكدت المصادر أن اتحاد الكرة يتجه إلى تطبيق هذه الزيادات عقب الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، على أن يتم اعتمادها بشكل رسمي بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة.