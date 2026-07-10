شكوي رقم 713317 يشارك بمهرجان الدار البيضاء

اعلنت ادارة مهرجان الدار البيضاء في دورته السابعة عن اختيار فيلم شكوي رقم 713317 ضمن مسابقة الافلام الروائية الطويلة .

الفيلم سبق وأن شارك في عدد من المهرجانات الدولية، وأبرزها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن مسابقة آفاق عربية.

أبطال فيلم «شكوى رقم 713317»

الفيلم بطولة محمود حميدة وشيرين وهنا شيحا ومحمد رضوان وعلي الطيب وتامر نبيل وحنان وسف وإنعام سالوسة ومحمد عبده وأحمد عبد الحميد وجهاد حسام الدين، ومن تأليف وإخراج ياسر شفيعي وتصوير كريم فؤاد حكيم وديكور نورا فوزي وأزياء دينا نديم وموسيقي خالد كمار ومونتاج عماد ماهر ومكساج مصطفى شعبان، كما شارك في تصميم شريط الصوت مع محمد صلاح وإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود وجابي خوري وأحمد بدوي وغيرهم.





