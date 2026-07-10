قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: فرنسا استحقت التأهل والمغرب دفع ثمن المبالغة في الدفاع
«يا عادل قولهم أحسن».. وزير الري يستعين بـ"إفيه شهير" للتوعية بالحفاظ على النيل
اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم بطائرات مسيّرة وقناصة لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو
وزراء الشباب والرياضة والصحة والطيران المدني يستقبلون بعثة المنتخب المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم
روسيا .. إحباط مهاجمة مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري بـ 13 مسيرة
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
حافلة المنتخب المصري تجوب مدينة العلمين الجديدة وسط استقبال جماهيري حاشد
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في هونج كونج مع اقتراب إعصار بافي من تايوان
نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير فور وصولهم إلى مدينة العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شكوي رقم 713317 يشارك بمهرجان الدار البيضاء

فيلم شكوي رقم 713317
فيلم شكوي رقم 713317
أحمد البهى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اعلنت ادارة مهرجان الدار البيضاء في دورته السابعة عن اختيار فيلم شكوي رقم 713317  ضمن مسابقة الافلام الروائية الطويلة . 

الفيلم سبق وأن شارك في عدد من المهرجانات الدولية، وأبرزها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن مسابقة آفاق عربية. 

أبطال فيلم «شكوى رقم 713317»

الفيلم بطولة محمود حميدة وشيرين وهنا شيحا ومحمد رضوان وعلي الطيب وتامر نبيل وحنان وسف وإنعام سالوسة ومحمد عبده وأحمد عبد الحميد وجهاد حسام الدين، ومن تأليف وإخراج ياسر شفيعي وتصوير كريم فؤاد حكيم وديكور نورا فوزي وأزياء دينا نديم وموسيقي خالد كمار ومونتاج عماد ماهر ومكساج مصطفى شعبان، كما شارك في تصميم شريط الصوت مع محمد صلاح وإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود وجابي خوري وأحمد بدوي وغيرهم.



 

مهرجان الدار البيضاء الدار البيضاء فيلم شكوي رقم 713317 رقم 713317

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد