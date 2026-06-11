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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مجرد شائعات.. نورهان تكشف حقيقة تبرعها بأعضائها بعد الوفاة

نورهان
نورهان
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة نورهان حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصيتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها كصدقة جارية، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح ولم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن ما تم تداوله مجرد شائعات.

كما تحدثت نورهان عن عدد من الجوانب في حياتها الشخصية والفنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، حيث أوضحت أنها لم تفكر في التبرع بأعضائها من قبل، مؤكدة أنها في حال اتخاذ قرار مماثل مستقبلًا ستدرسه من جميع الجوانب الدينية والإنسانية والأخلاقية.

نورهان تتحدث عن إمكانية خوض تجربة الزواج مرة ثانية 

وتطرقت الفنانة إلى رؤيتها للزواج، واصفة إياه بالتجربة الصعبة والمعقدة، ومؤكدة تخوفها من تكرار التجربة مرة أخرى بعد تجارب سابقة.

وفي السياق الفني، أكدت أنها لا تمانع تقديم الأدوار الجريئة طالما تحمل مضمونًا ورسالة واضحة، مع رفضها للأدوار التي تخرج عن الإطار الفني أو القيم المجتمعية.

كما كشفت عن خوضها تجربة العمل في التدريس كمدرسة مسرح ودراما للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، معتبرة أنها خطوة مهمة في حياتها بعيدًا عن الفن، وأعربت عن رغبتها في ارتداء الحجاب في الوقت المناسب

نورهان برنامج “تفاصيل” الإعلامية نهال طايل

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